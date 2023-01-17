Kadıköy belediyesi scooter’ları toplamaya başladı

Scooter sayısının yasal sınıra inmesini talep eden İstanbul’un Kadıköy belediyesi, uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları toplamaya başladı.

Fotoğraf: Twitter/Şerdil Dara Odabaşı

Geçen günlerde ilçedeki scooter sayısının kontrolden çıktığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sayının yasal sınıra inmesini talep etmiş; aksi taktirde scooter’ların toplanacağını açıklamıştı.

Odabaşı, öncesinde de “Kaldırımda yayanın hakkının önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. Bunların hepsini toplayacağız. Kadıköy’de, yasal sınırın üç-beş katı fazla scooter var” demişti.

Belediye, scooter’ları toplamaya başladı. Twitter’dan scooter denetimlerini videolu bir şekilde paylaşan Odabaşı şunları dedi: “Ekiplerimizle sabah itibarıyla skuter denetimlerimiz başladı. Uygunsuz park eden, yaya geçişini engelleyen skuterleri kaldırıyoruz. Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız.”

Ekiplerimizle sabah itibarıyla skuter denetimlerimiz başladı. Uygunsuz park eden, yaya geçişini engelleyen skuterleri kaldırıyoruz. Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız. pic.twitter.com/8stDXGJT4P — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) January 17, 2023

Videoda, Odabaşı’nın denetimlere bizzat katıldığı görülüyor.