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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy belediyesi scooter’ları toplamaya başladı

Scooter sayısının yasal sınıra inmesini talep eden İstanbul’un Kadıköy belediyesi, uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları toplamaya başladı.

Fotoğraf: Twitter/Şerdil Dara Odabaşı

Geçen günlerde ilçedeki scooter sayısının kontrolden çıktığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sayının yasal sınıra inmesini talep etmiş; aksi taktirde scooter’ların toplanacağını açıklamıştı.


Odabaşı, öncesinde de “Kaldırımda yayanın hakkının önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. Bunların hepsini toplayacağız. Kadıköy’de, yasal sınırın üç-beş katı fazla scooter var” demişti.

Belediye, scooter’ları toplamaya başladı. Twitter’dan scooter denetimlerini videolu bir şekilde paylaşan Odabaşı şunları dedi: “Ekiplerimizle sabah itibarıyla skuter denetimlerimiz başladı. Uygunsuz park eden, yaya geçişini engelleyen skuterleri kaldırıyoruz. Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız.”

Videoda, Odabaşı’nın denetimlere bizzat katıldığı görülüyor.

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