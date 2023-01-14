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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy Belediye başkanı: Scooter sayısı yasal sayıya insin yoksa toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’deki ‘scooter’ sayılarının yasal sayıya inmesini istedi. Odabaşı, aksi takdirde scooter’ları toplayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Twitter hesabından açıklama yapan Odabaşı şunları dedi: “Tekrar ediyorum; biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız.”


Dün de Habertürk’e konuşan Odabaşı “Kaldırımda yayanın hakkının önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. Bunların hepsini toplayacağız. Kadıköy’de, yasal sınırın üç-beş katı fazla scooter var” demişti.

Belediye, scooter firmalarına ihtarname de göndermişti. İhtarnameye rağmen scooter sayıları azaltılmadı.

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