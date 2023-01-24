Scooter düzenlemesi: Sensörle takip edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemede scooter’lara sensör takılarak aynı anda iki kişinin binmesinin önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek.

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Geçen günlerde ilçedeki scooter sayısının kontrolden çıktığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sayının yasal sınıra inmesini talep etmişti. Uyarının ardından belediye, uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları toplamıştı. Scooter şirketleriyse bölgedeki talebin daha da arttığını savunmuştu.

Hürriyet, Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenleme üzerinde çalışmaya başladığını aktardı.

Buna göre hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak. Sensörler firmalara araç başına 150 dolara mal olacak.

Mevcut 25 km hız sınırının düşürülmesiyse yerel yönetimlerin yetkisine bırakılacak.

Uygulamayla bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için de sensörler kullanılacak.