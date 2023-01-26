Alman şirketler: Otomobil üretimi yüzde 20 düşecek

Alman otomobil üreticilerini temsil eden VDA, çip sorununa karşı önlem alınmadığı takdirde 2026’ya kadar dünya genelinde otomobil üretiminin yaklaşık yüzde 20 düşeceğini açıkladı.

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VDA tarafından yayımlanan araştırmada, otomobillerde kullanılan çiplerin arzındaki daralma nedeniyle 2021’de küresel otomobil üretiminin yüzde 9 düştüğü belirtildi.

Araştırmada sektörün daha fazla sayıda çip gerektiren elektrikli araçlara geçilmesi ve elektronik sürüş yardımı sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte otomobillerde kullanılan çiplere talebin 2030’a kadar üç katına çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bulunurluk sorunu

Pandemiyle başlayan ve savaşlar nedeniyle devam eden tedarik zinciri sorunları otomobilde küresel çapta bulunurluk sorunu ortaya çıkardı.

Türkiye’de buna kur krizleri de eklenince otomobil pazarına 2018’den dalgalı bir seyir hakim oldu. Sektörde bulunurluk sorunu nedeniyle denge bozuurken, vergi yükünün de bindiği fiyatlar sürekli yükseliyor. Otomobil satışları 2019’daki dip seviyelerden toparlanmış olsa da üç yıldır 700-800 bin bandında seyreden satışlar, 2015-2017 arasında tırmandığı 1 milyonun altında kalıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) sorununun bu yıl da devam edeceğini tahmin ediyor.

Mevcut bulunurluk sorunun üstüne üretim de düşerse fiyatların daha da artacağı söylenebilir.