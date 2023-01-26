‘Altılı masa’ liderlerinden mesajlar: Bu köhnemiş iktidarı göndereceğiz

‘Altılı masa’nın liderlerinden saatler süren toplantının ardından demokrasi vurgulu mesajlar geldi.

Fotoğraf: Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ‘altılı masa’ toplantıları kapsamında 11’inci kez bir araya geldi.

Yaklaşık dokuz saat süren toplantının ardından paylaşılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuken üçüncü defa aday olamayacağı ve seçimi ‘millet ittifakı’ adayının kazanacağı vurgulandı.

Ortak açıklamadan sonra liderlerden de bireysel açıklamalar geldi. Twitter’dan gelen o mesajlar şöyle:

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi inşa ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesini demokrasi ile taçlandırma hedefiyle bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın @meral_aksener olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/1pQE5qQML3 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2023

Bugün 6 siyasi partinin genel başkanları olarak; zengin, güçlü ve mutlu Türkiye için hedeflerimizi ve gündemi değerlendirdik.



Tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.



Hiç kimse merak etmesin;



13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak! pic.twitter.com/cJrcVW2dqj — Meral Akşener (@meral_aksener) January 26, 2023

Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki andır.



Bu köhnemiş otokratik iktidarı gönderip, demokratik iktidarı birlikte inşa edeceğiz. Bugünkü ev sahibimiz Sn.Meral Akşener başta olmak üzere 'ben değil, biz' anlayışıyla hareket eden tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/skXtgm92Kt — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 26, 2023

“Yeter! Söz Milletindir.”



Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. @meral_aksener başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/cWni4M19Ci — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 26, 2023