Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Altılı masa’ liderlerinden mesajlar: Bu köhnemiş iktidarı göndereceğiz

‘Altılı masa’nın liderlerinden saatler süren toplantının ardından demokrasi vurgulu mesajlar geldi.

Fotoğraf: Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ‘altılı masa’ toplantıları kapsamında 11’inci kez bir araya geldi. 


Yaklaşık dokuz saat süren toplantının ardından paylaşılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuken üçüncü defa aday olamayacağı ve seçimi ‘millet ittifakı’ adayının kazanacağı vurgulandı.

Ortak açıklamadan sonra liderlerden de bireysel açıklamalar geldi. Twitter’dan gelen o mesajlar şöyle:

‘Altılı masa’dan Erdoğan’ın adaylığına ret: Üçüncü defa mümkün değil

SON HABERLER

Gıdalarda ‘pestisit kokteyli’ tehlikesi!

Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi (ÇİSİP) kapsamında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve kurumlar, ‘Pestisitler ve Sağlığa Etkileri Raporu’nu yayınladı. Raporda gıdalarda birden fazla pestisit kalıntısı bulunduğuna, yani gıdaların daha tehlikeli olan ‘pestisit kokteyli’ içerdiğine dikkat çekiliyor.

Madımak katliamı: Karamollaoğlu’nun dinlenmesi talebi reddedildi

CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Sivas’taki Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 33 aydının yakılarak katledilmesiyle ilgili firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş’ın yargılandığı davanın 30’uncu duruşması bugün Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, daha önceki duruşmalarda da dönemin başbakanı Tansu Çiller’in, dönemin Emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ve dönemin MİT müsteşarı Sönmez […]