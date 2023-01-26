‘Altılı masa’ liderlerinden mesajlar: Bu köhnemiş iktidarı göndereceğiz

‘Altılı masa’nın liderlerinden saatler süren toplantının ardından demokrasi vurgulu mesajlar geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ‘altılı masa’ toplantıları kapsamında 11’inci kez bir araya geldi.
Yaklaşık dokuz saat süren toplantının ardından paylaşılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuken üçüncü defa aday olamayacağı ve seçimi ‘millet ittifakı’ adayının kazanacağı vurgulandı.
Ortak açıklamadan sonra liderlerden de bireysel açıklamalar geldi. Twitter’dan gelen o mesajlar şöyle: