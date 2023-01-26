HDP, AYM’nin kararı sonrası bağış kampanyası başlattı

Hazine yardımı hesapları Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla dondurulan HDP, bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

HDP, Hazine yardımı hesaplarına bloke konunca bağış kampanyası başlattı. (HDP)

HDP Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenleyen parti sözcüsü Ebru Günay, “En net cevabı ‘hazinemiz halkımızdır’ şiarı etrafında kenetlenerek vereceğiz” diyerek bağış kampanyasını duyurdu.

AYM’nin HDP’nin kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesi talebini reddetmesini de eleştiren Günay, MHP’yi işaret etti.

Günay davaya ve bağış kampanyasına ilişkin şunları kaydetti:

*Açıktır ki her şeyi maddiyat sayanlar elbette HDP gibi halk gücüne dayanan, direnişle ve mücadeleyle var olan bir yapıyı bu basit yöntemlerle durduracaklarını düşünüyorlar. Bu kadar gafillik görülmedi! Hiç mi tanımadınız bizi? Hiç mi taşı delen inadımızı, kendini küllerinden yaratan mücadelemizi görmediniz? Siz bizi para ile mi tehdit ediyorsunuz?

*Siz “Ceketimi satarım, partime sahip çıkarım” diyen seslerin önünde mi duracaksınız? Şimdi bizi para ile tehdit edenlere en net cevabı aramızdaki dayanışmayı güçlendirerek, büyüterek ‘hazinemiz halkımızdır’ şiarı etrafında kenetlenerek vereceğiz.

*Amacımız üç-dört ay boyunca sürdüreceğimiz bu kampanya boyunca en az 6 milyon seçmenimize ulaşmaktır. İlçe ilçe köy köy bu çalışmaları yaygınlaştıracağız. 1 Şubat ile 21 Mart arası 3 milyon kişiye, 21 Mart’tan seçimlere kadar da en az bir 3 milyon kişiye daha ulaşmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha “Partine destek ol zaferde senin de payın olsun” diyoruz.

*İktidar, partimizin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ayar verme, mahkeme sürecini yönlendirme görevini küçük ortağı MHP’ye ve onun genel başkanı (Devlet) Bahçeli’ye vermiştir. Bahçeli’nin salı günü grup toplantısında yaptığı açıklama da bunun somut göstergesidir. Dolayısıyla partimizin ‘dava süreci seçim sonrasına bırakılsın, Anayasa Mahkemesi eliyle seçimlere müdahale edilmesin’ talebinin reddedilmesi kararı bugün AYM’den değil salı günü MHP grup toplantısından çıkmıştır.

*Yargıtay başsavcısı partimiz aleyhine kapatma davası açarken sunmadığı delilleri, iddianamesinde yer vermediği fiilleri davayla ilgili kararın verileceği dönemlerde mahkemeyi etkilemek, yanıltmak üzere delil üreterek sunmuştur. Yeni bir iddianameye konu edilmesi gereken fiil ve deliller Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi gerekirken hukuka aykırı olarak dikkate alınıp değerlendirilmiştir. Delil olma niteliği olmayan, üretilmiş sahte beyanlarla Anayasa Mahkemesi de istediği gerekçeye kavuşmuştur. Daha kötüsü hukuku ve anayasayı çiğneyerek iktidarların oyunlarına alet oldu.

HDP’ye kapatma davası

AYM’de görülen davada Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 13 Aralık’ta HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konmasını talep etmişti. Ardından AYM, sunulan gizli tanık ifadesinin ardından HDP’nin hesaplarını dondurulmuştu.