AYM raportörü, HDP’ye kapatma davasında kararın seçimden önce verilmesini istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP’nin kapatma davası hakkındaki kararın seçimden sonraya ertelenmesi talebinin reddedilmesini istedi.

HDP kapatma davsıyla karşı karşıya. (AA)

Raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu savundu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini isteyen AYM raportörünün raporu bağlayıcı değil. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.

Yüksek mahkeme, HDP’nin talebini yarın karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasını kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda HDP’den savunma alınması da kararlaştırılmıştı. HDP, ‘savunma için verilen otuz günlük süre içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle iki aydan az olmamak üzere ek süre verilmesini’ talep etti. Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini de yarın değerlendirecek.

Dava süreci

AYM, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini 5 Ocak’ta görüşmüştü.

Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konması talebinde de bulunmuştu.

AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı.

HDP’nin savunmasının alınması için 30 gün süre verilmiş, savunmadan sonra tedbirin devam edip etmeyeceğine yeniden karar verileceği belirtilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’sa, HDP’nin ‘kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılmasını’ ve ‘tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulmasını’ talep ettiklerini açıklamıştı.