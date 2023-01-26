AYM’den HDP’ye oybirliğiyle ret

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması yönündeki başvurusunu reddetti.

HDP seçimlere katılamayabilir. Fotoğraf: AA

Karar oybirliğiyle alındı. HDP 14 Mart’ta savunma yapmaya çağrıldı.

Son olarak AYM raportörü bu yönde görüş bildirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü grup konuşmasında, HDP’nin derhal kapatılması için bir kez daha AYM’ye mesaj göndermişti.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin 7 Haziran 2021’de HDP’nin katılması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianameyi kabul etmişti.