Bahçeli sabırsız: HDP derhal kapatılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılması için bir kez daha Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) mesaj gönderdi.

HDP davası AYM’de. (Twitter)

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin 7 Haziran 2021’de HDP’nin katılması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianameyi kabul etmişti.

MHP lideri gurup toplantısında şunları söyledi:

*HDP daha fazla vakit kaybetmeden kapatılmalı. Bu bölücü terör yatağı kurutulmalı. Hukuken defteri dürülmeli. Kapısına kilit asılmalı.

*HDP’nin isteğiyle AYM’nin davayı sulandırması doğru değil.

*AYM’nin HDP’nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırı.

*AYM neyi bekliyor? Şehit kanları üzerinden hesaplaşmayı seçim sonrasına bırakmayı mı?

Son olarak HDP AYM’den kararın seçim sonrasına bırakılmasını istemişti.