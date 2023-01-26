Dünyanın çekirdeğinin dönüş hızı yavaşladı

Dünya’nın iç çekirdeği gezegenin yüzeyinden daha hızlı döner. Ancak yapılan son sismik ölçümler, artık yüzeyden daha yavaş dündüğünü öne sürüyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Yerkürenin yüzeyinin yaklaşık 5 bin kilometre altında Plüton büyüklüğünde sıcak bir demirden top, bir ‘çekirdek‘ var. Çekirdeğin nasıl döndüğü önemli bir bilimsel araştırma konusu çünkü bu dönüş Dünya’nın manyetik alanını da etkiliyor.

‘Dünyanın manyetik alanı neden önemli’ diye sorarsanız, canlılar, uzaydan gelen tehlikeli parçacıklardan bu sayede korunuyor.

İç çekirdek nasıl ölçülüyor?

İç çekirdek hakkında bilinenler depremlerin yarattığı sismik dalgalardaki küçük farklılıkların Dünya’nın ortasından geçerken ölçülmesiyle elde ediliyor.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni araştırma, iç çekirdeğin hareketlerini takip etmek amacıyla son altmış yılda tekrarlanan depremlerin sismik dalgalarını analiz etti.

Araştırmanın yazarları Çin’in Pekin Üniversitesi’nden Xiaodong Song ve Yi Yang, AFP’ye yaptıkları açıklamada, “İç çekirdeğin Dünya yüzeyine göre bir salıncak gibi ileri geri döndüğüne inanıyoruz. Salıncağın bir döngüsü yaklaşık yetmiş yıl” dedi.

Çalışmada, iç çekirdeğin 1970’lerin başında gezegenin geri kalanından biraz daha hızlı dönmeye başladığı belirtildi. Ancak 2009 yılı civarında Dünya’nın dönüşü ile senkronize olmadan önce yavaşladığı bilgisi de ekledi. Çalışmada, o zamandan beri ‘negatif bir eğilim‘ olduğu, yani iç çekirdeğin artık yüzeyden daha yavaş döndüğü belirtildi.

Araştırmacılar, bu rotasyonun, zaman çizelgesinin kabaca ‘gün uzunluğu‘ olarak adlandırılan ve Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi için geçen süredeki küçük değişimlerle aynı hizada olduğunu söylediler.

Çalışmada yer almayan uzmanlar ise bulgular konusunda temkinli olduklarını ifade ederek diğer bazı teorilere işaret ettiler ve Dünya’nın merkeziyle ilgili pek çok gizemin devam ettiği uyarısında bulundular.