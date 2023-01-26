9 soruda Ukrayna’ya gönderilen tanklar: Rusya’ya üstünlük kurabilir mi?

Bloomberg, Ukrayna’ya gönderilecek tanklarla ilgili merak edilenleri 9 soruda derledi.

Leopard tankı. Fotoğraf: Reuters

ABD ve Almanya, Ukrayna’ya tank göndereceğini açıkladı. Gönderilecek olan Abrams ve Leopard tanklarıysa dünyanın en güçlü tankları olarak nitelendiriliyor. Bloomberg’se, tanklarla ilgili merak edilenleri derledi.

Merak edilen dokuz madde şu şekilde:

Ukrayna’ya hangi tanklar gönderilecek?

Britanya, ocak ortasında Challenger 2 isimli güçlü tanklarından 14 tane göndereceğini açıklamıştı. Dün de Almanya Leopard 2 tankı, ABD’de de Abrams M1 tankı göndereceğini açıkladı.

Ukrayna’ya önceden de tank gönderilmemiş miydi?

Şubat 2022’den beri Polonya, Slovakya, Çekya, Kuzey Makedonya ve Hollanda 450 civarı Sovyet tankı göndermişti. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’dan 550’ye yakın tank ele geçirdiği belirtiliyor ama bunların çoğu askerleri taşımak için tasarlanmış. Yine ABD, Almanya ve Fransa yakın dönemde zırhlı araç göndermişti.

Ukrayna’nın neden daha fazlasına ihtiyacı var?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yakında gerçekleşmesi muhtemel Rus saldırıları veya işgal edilmiş bölgeleri geri almak için daha fazla ateş gücüne ihtiyacı olduğunu söylemişti. Rusya savaşa üç bin civarı tankla başlamış ve bunun yarısından fazlasını kaybetti. Ukrayna da 982 tankla başlamış ve bunun yarısını kaybetti.

Tanklar artık demode değil mi?

Değil. İlk başlarda birçok Rus tankının Ukrayna piyadeleri tarafından yok edilmesi bu intibayı oluşturmuş olabilir ama bunun nedeni Rus tanklarının yeteri kadar piyade desteğine sahip olmaması. Tankların savaşta hala önemli bir yeri var.

Neden Alman yapımı Leopard’a bu kadar çok odaklanılıyor?

Dünyanın en güçlü tanklarından birisi olması ve hali hazırda 19 ülke tarafından kullanılmasından dolayı Leopard’a odaklanılıyor.

ABD’nin gönderdiği Abrams tankının dezavantajları nelerdir?

Zırhı gelişmiş, en çok test edilmiş NATO tankı olan Abrahams’ın çok yakıt tüketmesi, maliyeti ve kullanımı karmaşık olması tankın eksi yönleri arasında yer alıyor.

Leopard ve Abrams Rus tanklarından üstün mü?

İki tank, Sovyet yapımı T-72’den üstün olduğu birçok kez gösterdi. Yine de Ukrayna’nın envanterinde bulunan geliştirilmiş T-72’ler Leopard ve Abrams’le benzer menzile sahip. Rus yapımı T-90’ın bazı versiyonlarıysa kağıt üzerinde Leopard ve Abrams’tan daha iyi. Ancak, tankların nasıl kullanıldığı da önemli. Rusya savaşın başlangıcından beri onlarca T-90 tankını kaybetti.

Hangi ülkede kaç Leopard var?

Almanya’da 99’u bakımda olmakla birlikte 312 Leopard bulunuyor. Türkiye’de 316, Yunanistan’da 353 Leopard var. Polonya, İsveç ve İspanya’da 200’den fazla Leopard var.

Almanya neden tank göndermekte bu kadar tereddüt etti?

Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın bu konuda tek başına hareket etmeyeceğini ve Ukrayna’da savaşın tırmanmasına neden olabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak istediğini söyledi. Bir de tarihsel mesela var: Tanklar, Nazi Almanyasının 1941’de Rus işgaline öncülük etti.