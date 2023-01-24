Ukrayna’ya tank desteği için ilk adım atıldı

Polonya, envanterinde bulunan Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna’ya göndermek için Almanya’ya başvurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş 11 aydır devam ediyor. Son dönemde Ukrayna, Batılı ülkelerden daha fazla askeri yardım talep ediyor. Taleplerden biri de tank yardımı.

Almanya ve Fransa hafif tanklar gönderse de Ukrayna ağır tank istiyor. Avrupa kamuoyunda Almanya, özellikle tanklar konusunda Ukrayna’ya yeterli desteği vermediğinden dolayı eleştiriliyor.

Dün, Polonya Ukrayna’ya Leopard tank göndermek için Almanya’ya başvuracaklarını söylemişti. Almanya’ysa buna engel olmayacaklarını açıklamıştı. Leopard tankları Alman yapımı olduğu için Polonya’nın veya başka bir ülkenin bu tankları Ukrayna gibi yerlere gönderirken Almanya’dan izin alması gerekiyor.

Polonya bugün başvurdu. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter’dan paylaştığı mesajda Almanya’nın da bizzat tank göndermesini tavsiye etti. Bakan “Bu bizim ortak davamız çünkü mesele tüm Avrupa’nın güvenliği” dedi.