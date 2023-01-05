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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan Ukrayna’ya hafif tank desteği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna’ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa’ya barış geri dönene kadar Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.

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