Fransa’dan Ukrayna’ya hafif tank desteği

İstanbul Kadıköy’de iki kadının bulunduğu arabaya, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü Ramazan Şimşek, ‘şikayetçilere 250 metreden daha fazla yaklaşmamak, her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek’, şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.