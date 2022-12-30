ABD, Ukrayna’ya tank göndermeyi düşünüyor

ABD yönetimi Ukrayna’ya ‘Bradley’ isimli zırhlı savaş aracı (hafif tank) göndermeyi değerlendiriyor.
Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş 10 aydır devam ediyor. Savaş boyunca ABD, Ukrayna’ya askeri ve mali yardımlarda bulundu. ABD, son olarak bütçe tasarısıyla birlikte Ukrayna’ya 45 milyar dolar değerinde yardım yapacak.
ABD, Patriot füzeleri de göndereceğini açıklamıştı.
Bloomberg’ün haberine göre ABD, Ukrayna’ya ‘Bradley’ adlı zırhlı savaş aracı göndermeyi düşünüyor. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, araçların gönderilip gönderilmeyeceği, gönderilse de ne zaman gönderileceğinin net olmadığını söyledi.
Ajansa konuşan eski ABD’li yetkili, hafif tankların sahada Ukrayna lehine büyük avantaj yaratacağını ve saldırı kapasitesini artıracağını belirtti.