Putin: ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği Patriot füzelerini yok edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerinin, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği Patriot füzelerini yok edeceğinden ‘yüzde 100 emin’ olduklarını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş 10 aydır devam ediyor. Geçen günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın başlangıcından beri ilk yurt dışı seyahatini ABD’ye yapmış ve burada Başkan Joe Biden’la görüşmüştü. ABD, Ukrayna’ya Patriot füzeleri dahil 1,85 milyar dolarlık askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı.
Putin, bugün Patriot füzelerine değindi.
AFP’nin aktardığına göre Putin, Rus birliklerinin, ABD’nin göndermeyi vadettiği füzeleri yok edeceğinden ‘yüzde 100 emin’ olduğunu söyledi.
Putin ayrıca, Batı’nın Rusya’yı parçalara bölmek istediğini iddia etti.