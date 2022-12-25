Putin: ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği Patriot füzelerini yok edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerinin, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği Patriot füzelerini yok edeceğinden ‘yüzde 100 emin’ olduklarını söyledi.

Vladimir Putin. (Reuters)

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş 10 aydır devam ediyor. Geçen günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın başlangıcından beri ilk yurt dışı seyahatini ABD’ye yapmış ve burada Başkan Joe Biden’la görüşmüştü. ABD, Ukrayna’ya Patriot füzeleri dahil 1,85 milyar dolarlık askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Putin, bugün Patriot füzelerine değindi.

AFP’nin aktardığına göre Putin, Rus birliklerinin, ABD’nin göndermeyi vadettiği füzeleri yok edeceğinden ‘yüzde 100 emin’ olduğunu söyledi.

#BREAKING Putin says '100%' sure that Russia will destroy US Patriot missiles in Ukraine pic.twitter.com/7qwIxCYodD — AFP News Agency (@AFP) December 25, 2022

Putin ayrıca, Batı’nın Rusya’yı parçalara bölmek istediğini iddia etti.