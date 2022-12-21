ABD medyası: Zelenski, Washington’ı ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini bugün ABD’ye gerçekleştireceği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenski’nin yarın ABD Kongresi’nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington’a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret ya da plan resmi kanallarca henüz doğrulanmadı.

Öte yandan, Beyaz Saray’ın yarın Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.