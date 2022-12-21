ABD, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi verileceğini doğruladı

Türk Toraks Derneği Covid-19’un gerilemesiyle birlikte grip başta olmak üzere RSV, rinovirüs gibi virüslerde artış görüldüğünü açıkladı. Pandemi sırasında takılan maskelerin çıkarılması ve önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte virüslerin yayılımı da hızla artış gösterdi.