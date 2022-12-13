ABD’li yetkililer: Ukrayna’ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindi

ABD’nin Ukrayna’ya Patriot füze savunma sistemi bataryası göndermeye yönelik planında sona yaklaşıldığı ve bu hafta içinde kararın açıklanabileceği iddia edildi.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale Batı ülkelerinden gelen destekle karşılık veren Ukrayna, ABD’den hava savunma sistemi istiyordu.
AA’nın ABD basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerinden aktardığına göre bu talebe karşılık veren ABD yönetimi, Ukrayna’ya Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi düşünüyor.
Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık’ta yapılabileceğini kaydetti.
Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) henüz resmi bir açıklama gelmedi.