Zelenski Beyaz Saray’da: ‘Desteğiniz sayesinde durum kontrol altında’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

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Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye yapan Zelenski, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray’a girdi.

Karşılamanın ardından iki lider Oval Ofis’te basına konuştu. “Bu ziyareti gerçekleştirebildiğiniz için çok mutluyum” diyen Biden, adil bir barış olana kadar Ukrayna’yı destekleyeceklerini kaydetti.

Biden, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in Ukrayna’ya karşı kış mevsimini silah olarak kullandığını ifade ederek, “Bu yılın kişisi sizsiniz” diyerek, Time dergisinin Zelenski’i ‘yılın Kişisi’ seçmesine referans verdi.

Zelenski’se ABD’ye daha önce gelmek istediğini ancak ülkesindeki zor durumdan dolayı bunun mümkün olmadığını, şimdiyse ‘ABD sayesinde durumun kontrol altında olduğunu’ söyledi.

Biden’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Zelenski, Ukrayna halkı adına Amerikalılara ve Kongreye özel olarak teşekkür etti.

Zelenski ayrıca, dün çatışmaların yoğun olduğu Bahmut’ta olduğunu ve oradaki ‘cesur’ bir Ukraynalı askerin kendisine “Bunu o çok cesur başkana ver” diyerek, Ukrayna ordusundan aldığı kahramanlık madalyasını Biden’a iletmesini istediğini aktardı.

Madalyayı alan Biden, buna layık olmadıklarını ancak çok teşekkür ettiğini söyledi.

İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenski, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.

Patriot verilecek

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale Batı ülkelerinden gelen destekle karşılık veren Ukrayna, ABD’den hava savunma sistemi istiyordu.

Önceki günlerde basına isim vermeden konuşan ABD’li yetkililer, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi bataryası göndermeye yönelik planda sona yaklaşıldığını duyurmuştu.

Zelenski’nin ABD’ye geldiği gün Washington yönetiminden kritik bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.