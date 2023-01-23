Almanya, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tank göndermesine yeşil ışık yaktı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya’nın Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.

Leopard tankı. Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransız LCI televizyonu muhabirinin, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine “Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık” dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki duruma seyirci kalmayacağız. Leopardlar konusunda Almanya ile anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını Ukrayna’ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock’un bu açıklaması Alman basını tarafından “Leopard tanklarının Ukrayna’ya verilmesine yeşil ışık yaktı” şeklinde yorumlandı.

Litvanya, Letonya ve Estonya’nın dışişleri bakanları da Ukrayna’ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya’ya çağrıda bulunmuştu.

Leopard tankları

Almanya’nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard-2 tankı mevcut.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin’in onayını beklediklerini belirtmişti. Leopard tankları Almanya’da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.

Alman basını, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ABD Başkanı Joe Biden’e, ABD’nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna’ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Leopard tankı verebileceklerini söylemişti.

Almanya, Ukrayna’ya tankların gönderilmesi dahil yeterli desteği vermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.