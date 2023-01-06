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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan sonra Almanya da Ukrayna’ya hafif tank gönderiyor

Almanya, Ukrayna’ya yaklaşık 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı (hafif tank) göndereceğini ve bunun için gerekli olan askeri eğitimlerin verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Vikipedi

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Ukrayna’ya bir tabur yani yaklaşık 40 kadar Marder tipi zırhlı muharebe aracı gönderilecek. Bu araçların kullanımı için gereken sekiz haftalık eğitimler ülkemizde verilecek” dedi.


Hebestreit, Marderlerin mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Alman sözcü ayrıca, bir adet Patriot uçaksavar füze bataryası için gerekli eğitimlerin Almanya’da verileceğini belirtti ancak Patriot’un ne zaman ve hangi ülke aracılığıyla gönderileceği konusunda değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden, dünkü ortak yazılı açıklamayla, Ukrayna’ya zırhlı muharebe araçları ve Patriot gönderme kararı aldıklarını bildirmişlerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün ülkesinin Ukrayna’ya hafif tanklar göndereceğini bildirmişti.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da 36 saatlik ateşkes talimatı verdi. Ukrayna yetkilileriyse ateşkes için Rusya’nın işgal ettiği bölgeleri terk etmesi gerektiğini söylemişti.

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı işgal sürüyor.

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