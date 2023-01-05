Putin, Ukrayna’da iki günlük ateşkes talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da 36 saatlik ateşkes talimatı verdi.

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Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı işgal sürüyor. Putin’in Ukrayna’da çatışmaların devam ettiği tüm cephelerde Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdiği açıklandı.

Sputnik Türkçe’de yer alan habere göre Putin’in açıklaması şöyle: “Aziz Patrik Kirill’in çağrısını dikkate alarak Rusya Federasyonu Savunma Bakanı’na 6 Ocak 2023 saat 12:00’den 7 Ocak 2023 saat 23:59’a kadar Ukrayna’da tarafların kesişme hattının tamamı boyunca ateşkes rejimi uygulama talimatı veriyorum

Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz.”