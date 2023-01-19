Almanya, Ukrayna’ya tank göndermek için ABD’yi bekliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ün ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tipi muharebe tankları teslim etmesi halinde Leopard tanklarını gönderebileceği iddia edildi.

Leopard tankı. Fotoğraf: Reuters

AA’nın Süddeutsche Zeitung’dan aktardığına göre, salı günkü telefon görüşmesinde Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden’e, ABD’nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna’ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Leopard tankı verebileceklerini söyledi.

Haberde Scholz’ün görüşmede bu koşulu dile getirmesine rağmen Biden’ın herhangi bir taahhütte bulunmadığı vurgulandı.

Krauss-Maffei Wegmann şirketi bugüne kadar yaklaşık 3600 Leopard-2 savaş tankı üretti ve bunları birçok ülkeye teslim etti. Alman ordusunda yaklaşık 300 Leopard tankı olduğu aktarılıyor.

Bir ülkenin envanterindeki Leopard tankını başka bir ülkeye verebilmesi için Almanya’nın onayına ihtiyacı bulunuyor.

Almanya, yaklaşık iki hafta önce Ukrayna’ya 40 tane Marder zırhlı muharebe aracı vereceğini açıklamıştı.