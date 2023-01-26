ABD: Ukrayna’ya verilen tanklar sadece toprakların savunulmasında kullanılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna’ya verilen diğer silahlarda olduğu gibi tanklar, ülkenin sadece topraklarını savunması koşuluyla verilecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, dışişlerine bu tankların Kırım’a yönelik bir operasyonda, Rusya topraklarına veya Belarus’taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.

Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi. Ancak sözcü, “Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna’nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat’tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javeline gibi hava savunma ve zır delici sistemler için de geçerlidir” dedi.