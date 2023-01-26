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Tankları kapan Zelenski: Savaş uçaklarına da ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Almanya’nın ülkesine tank verme kararlarını değerlendirirken “Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var” dedi. Zelenski, menzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyacı olduklarını söyledi.

Volodimir Zelenski. Fotoğraf: AA

ABD’nin Abrams tankları ve diğer zırhlı araçları, Almanya’nın da Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya verme kararından memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a minnettar olduğunu söyledi.


Zelenski, memnuniyetini “Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var” sözleriyle dile getirdi.

Ukrayna’ya tankların gönderilmesi sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, güçlü bir tank birliği oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Savaşın kısa bir sürede bitmesi için tanklar dışında uzun menzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenski, “Cephedeki kahramanlarımız dünyadan ne kadar çok savunma desteği alırsa, Rusya’nın saldırganlığı o kadar çabuk sona erecek” dedi.

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