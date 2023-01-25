Biden: Ukrayna’ya bir tabura eşdeğer Abrams tankı göndereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 31 Abrams tankı göndereceklerini açıkladı.

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Rusya’nın 24 Şubat 2022’de açtığı savaşa karşı Batı’nın verdiği askeri destekle direnen Ukrayna, hava savunma sistemleri ve tank talebinde bulunuyordu. ABD, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi göndereceğini açıklamıştı.

Ukrayna’nın tank talebine uzun süre ayak direten Almanya da baskılar sonucu kararını değiştirmiş Leopard 2 tanklarını gönderme kararı almıştı. Aynı gün ABD de Abrams tanklarını göndereceği ortaya çıkmıştı.

AA’nın haberine göre ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’daki basın açıklamasında, Ukrayna’ya bir Ukrayna taburuna denk gelen 31 adet M1 Abrams tankı temin edileceğini duyurdu.

Tankların Ukrayna’nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, “Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları” değerlendirmesinde bulundu.

Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti.

“Tankların teminatı zaman alacak” diyen Biden, Ukraynalıların Abrams tanklarını savunmalarına entegre etmeye tamamen hazır olduklarında teslimatın gerçekleştirileceğini aktardı.

Müttefiklerin Ukrayna’ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a minnettar olduğunu söyledi.