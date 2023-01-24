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ABD ve Almanya, Ukrayna’ya tank sevkiyatını onayladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdiği belirtildi. Aynı zamanda ABD’nin de Abrams tankları gönderme kararı aldığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de açtığı savaşa karşı Batı’nın verdiği askeri destekle direnen Ukrayna, hava savunma sistemleri ve tank talebinde bulunuyordu. ABD, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi göndereceğini açıklamıştı.


Ukrayna’nın tank talebine uzun süre ayak direten Almanya’nın baskılar sonucu kararını değiştirdiği belirtildi. Buna göre Almanya Leopard 2, ABD’yse Abrams tankları göndermekte anlaştı.

DW Türkçe’nin haftalık haber dergisi Spiegelin online sayfasına dayandırdığı haberinde, en az bir bölüğün kullanımına sunulmak üzere Alman ordusunun envanterinde bulunan Leopard 2 A6 tipi tanklarının sevk edilecek. Bir bölük genel uygulamalar itibarıyla 14 tanktan oluşuyor.

AA’ya konuşan bir ABD’li yetkili de “Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak” dedi.

Yetkili, açıklanacak pakette bir tabur Abrams olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi. ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.

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