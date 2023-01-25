Almanya Ukrayna’ya tank gönderiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Leopard tankı gönderileceğini doğruladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş 11 aydır devam ediyor. Son dönemde Ukrayna, Batılı ülkelerden daha fazla askeri yardım talep ediyor. Taleplerden biri de tank yardımı.

Almanya ve Fransa hafif tanklar gönderse de Ukrayna ağır tank istiyor. Avrupa kamuoyunda Almanya, özellikle bu konuda Ukrayna’ya yeterli desteği vermediğinden dolayı eleştiriliyor.

Dün, Polonya Ukrayna’ya Leopard tank göndermek için Almanya’ya başvuracaklarını söylemişti. Almanya dışişleri bakanı buna engel olmayacaklarını açıklamıştı. Leopard tankları Alman yapımı olduğu için Polonya’nın veya başka bir ülkenin bu tankları Ukrayna gibi yerlere gönderirken Almanya’dan izin alması gerekiyor.

Alman basını da dün, ABD ve Almanya’nın tank gönderimi için anlaştıklarını açıklamıştı. Almanya, tank göndermek için ABD’yi bekliyordu.

Almanya, Ukrayna’ya Leopard tankı göndereceğini doğruladı.

Bloomberg’ün aktardığına göre Alman hükümeti, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı gönderme kararının bu sabah kabine toplantısında Başbakan Scholz tarafından açıklandığını doğruladı.

Almanya, üçüncü ülkeler tarafından Leopar tankı gönderilmesine de izin verecek.