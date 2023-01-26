Saadet Partili vekil: Aday Karamollaoğlu olmalı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, altılı masanın ortak adayının, partisinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini savundu.

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CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın sondan bir önceki toplantısı bugün İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toplantının ana gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayı. 30 Ocak’ta Ankara’da açıklanacak geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin ihtilaflı konular da son kez ele alınacak. Kılıçdaroğlu ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hala ortak ankette ısrarcı.

Tv5’te yayınlanan 2+1 programında Mustafa Deniz ve Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi’nin tek milletvekili Karaduman, şunları dedi:

* Belirlenecek cumhurbaşkanı adayının kazanabilecek bir aday olması gerekir. Nihayetinde kazanma ihtimali düşük olan birisinin aday olarak gösterilmesinin yani bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasını yeniden yaşamanın daha mümkün hale gelebileceği, o tecrübenin bir daha yaşanmaması açısından kazanabilecek bir adayın olması gerekir.

* Bir diğer ikincisi özellikle yani seçimden sonra altılı masanın bu on aydır yürüyen süreci seçime kadar yürüyen süreci nihayetinde seçimle birlikte bitmeyecek ve seçimden sonra da alınan kararların uygulanabileceği, altı liderin bu süreci birlikte taşıyabileceği bir süreç olması gerekir. Bundan dolayı da belirlenecek adayın yine altılı masayı taşıyabilme vasfına da sahip olan birisinin muhakkak olması gerekir.

‘Dindar çevrelere hitap edecek bir isim önemli’

* Özellikle Türkiye’de AK Parti seçmenine de umut olabilecek, AK Parti seçmenine de, Türkiye’de dindar ve muhafazakar çevrelere de hitap edecek olan bir ismin mutlaka olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

* Türkiye’nin birikmiş sorun ve problemlerinin önemli oranda çözümüne ciddi katkısının da olacağını düşünerek genel başkanımız sayın Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği kanaatindeyim.