Erkan Baş, Kılıçdaroğlu’na destek için ‘mutabakat’ şartı koydu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, altılı masadan çıkacak mutabakat metnine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını destekleyebileceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Erkan Baş. (CHP-TİP)

Erkan Baş, gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube’da yayınlanan programında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin konuşan Baş, şunları kaydetti:

*CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, derse ki “Ben adayım”, ben de alırım CHP’nin seçim beyannamesini, “Buna şu neden dolayı oy verilir” ya da “Bu nedenden dolayı oy verilmez” derim.

*Ama ‘altılı masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda hangi mutabakatın adayı olduğuna bakmak zorundayım.

*Örnek veriyorum: Kişi olarak Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin taraftarı, uygulanmasını istiyor. Mesela bu benim oy vermem için çok pozitif bir şey. Ama altılı masa ne diyecek… Benim için önemli olan altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi için ne diyecek.

*O yüzden bugün itibariyle isim tartışmasına girmek istemiyorum. Ama önümüze bir program gelirse çok net tavrımızı ortaya koyarız.