Bakan Bozdağ, seçimde hile kaygısı olanları ‘yenilgiye bahane aramak’la suçladı

Seçimde hile yapmanın imkansız olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yöndeki açıklamaların ‘yenilgiye şimdiden bahane aramak‘tan kaynaklandığını savundu.

Bekir Bozdağ. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşınca iktidarın seçimi kaybetmemek için ‘hile’ye başvuracağı endişesi de öne çıkıyor.

Özellikle Anadolu Ajansı’nın (AA) 2019’daki yerel seçimde İstanbul’a ilişkin veri akışını Ekrem İmamoğlu öne geçince durdurması ve sonrasında hata olduğu savunularak seçimin yenilenmesi bu yöndeki kaygıları besliyor.

Meclis’te bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, bu endişenin yersiz olduğunu savundu. AA’da yer alan habere göre Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Türkiye’nin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini ve şimdiye kadar pek çok seçimi başarıyla yönettiğini söyledi.

Sandık başında her partiden temsilci olduğuna işaret eden Bozdağ, “Sayım, döküm, tasnif bunların tutanağı ve bağlanıp imza altına alınması siyasi parti temsilcileri ile birlikte yapılıyor” dedi ve ekledi:

“Dolayısıyla ‘Burada hile, hurda, her şey olabilir’ gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Seçim kanunumuza göre seçimin işleyiş süreciyle ilgili hile, hurda yapılması fiili olarak imkansızdır. Kim buna ‘Mümkün’ diyorsa ya seçim kanununu bilmiyor ya da şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için altyapı oluşturuyordur.”

AYM’nin HDP kararı

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili kararının doğru olduğunu savundu: “Hangi davanın ne zaman görüleceğine mahkeme kendi karar verir. Talep üzerine bunu da değerlendirebilir ama öncelik sonralık sırasını mahkeme tayin eder. Bu mahkemenin yasal bir hakkıdır. O yüzden karar isabetli bir karardır.”

AYM, HDP’nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması yönündeki başvurusunu reddetmişti.