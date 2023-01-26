Alman dergisinin kapağı: Kundakçı Erdoğan

Alman Stern Dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapağına taşıdı. Derginin ‘Kundakçı Erdoğan’ başlıklı son sayısında Erdoğan’ın seçimi kazanmak için her düzeyde çatışma çıkardığı belirtildi.

Fotoğraf: Stern

Kapakla ilgili Stern‘de şu ifadeler yer aldı: “Basına yansıdığı kadarıyla, Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Almanya’ya gidip gitmeyeceği belli değildi. Ancak, Türkiye cumhurbaşkanının seçim kampanyası için Almanya’daki Türkler üzerinde nüfuzunu kullanmak isteyeceği kesin. Ayrıca, Türkiye muhabirimiz Jonas Breng ve muhabir Nicolas Büchse’nin sizin için araştırdığı üzere, ulusal ve uluslararası çapta bir baş belası ve kundakçı olarak kalmak istiyor.”

Dergide, Erdoğan’la ilgili iki yazı yayımlandı. Birincisinin başlığı “Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor. Kendi ülkesinde, Suriye’de ve Almanya’da.”

Diğerinin başlığıysa “Ankara’dan nefret söylemi: Erdoğan Almanya’da nasıl kampanya yürütüyor?” İkinci yazı, AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Almanya’da tepki çeken sözleriyle ilgili.