AKP’li Mustafa Açıkgöz için Alman savcı da devrede

Alman hükümetinin Türkiye’yi uyarmasına yol açan AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz için Düsseldorf savcılığı da harekete geçti. Savcılık, Açıkgöz’ün “Yaşama hakkı tanımayacağız” sözleriyle ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Açıkgöz (Twitter)

Açıkgöz 13 Ocak’ta MHP’nin Almanya’daki yapılanması Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun Neuss kenti şubesinde konuşmuş, PKK ve ‘FETÖ’ mensuplarını ‘yok edeceklerini’ söylemişti.

Açıkgöz şunları demişti: “Onlara Türkiye’de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya’da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz.”

Almanya, bu nedenle Türkiye’nin Berlin büyükelçisini uyarmıştı. Uyarının ardından savcılığın da devreye girdiği öğrenildi.

DW Türkçe’nin haberine göre Düsseldorf savcılığı Açıkgöz’ün konuşmasıyla ilgili inceleme başlattı. Neuss kenti polis yetkilileri de, AKP’li siyasetçi hakkında sadece kendilerine yapılan dört suç duyurusunun bulunduğu belirtti.

Bakanlıktan sert tepki gelmişti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü paylaştığı yazılı açıklamada, Açıkgöz’e sert tepki göstermiş, AKP hükümetini uyarmıştı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne buna benzer etkinliklerin bir daha tekrarlanmaması gerektiğinin iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, Türk siyasetçilerin Almanya’da ancak Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alınması kaydıyla seçim etkinliği düzenleyebilecekleri hatırlatılmıştı.

Açıklamada, “Türk temsilciler oyun kurallarına uymadıkları takdirde, bunun sonuçlarını değerlendirmek zorundayız” dendi.