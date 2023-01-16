Almanya’daki konuşması tepki çeken AKP’li vekili emniyete şikayet ettiler

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün ‘‘FETÖ’ ve PKK’lılara Almanya’da yaşam hakkı tanımayacaklarını’ söylemesi sonrası Avrupa Parlamentosu milletvekili, Alman politikacı Rebecca Harms, Açıkgöz hakkında soruşturma açılması gerektiğini kaydetti.

Mustafa Açıkgöz. Fotoğraf: Twitter

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre, MHP’nin Almanya’daki yapılanması Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun Neuss kenti şubesinde 13 Ocak’ta konuşan Açıkgöz, PKK ve ‘FETÖ’ mensuplarını ‘yok edeceklerini’ söyledi.

Açıkgöz, konuşmasında şunları dedi: “Onlara Türkiye’de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya’da da tanımayacağız. Bunlara Türkiye’de yer vermeyeceğiz, orda bitirdik, Allah’ın izniyle dünyanın neresinde olura olsun saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz. Bakın arkadaşlar, bunların dini imanı yok. Bakın iki tane çok tehlikeli, bir tanesi PKK, kitapsız, Allahsız, din düşmanı, öbürü Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, Hristiyanlığa çevirmeye çalışan alçak terör örgütü. Arkadaşlar uyanık olun ya lütfen. Bunlara prim vermeyin. FETÖ denen hain, FETÖ denen alçak İslamiyet düşmanı, Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan Hristiyanlaştırmaya çalışan, alçak bir terör örgütüdür.”

Almanya’da onuruyla, alın teriyle rızkını kazanan ve yaşadıkları ülkeye de katkı sağlayan aziz hemşerilerimi hürmetle selamlıyorum.



Yurtta ve Avrupa’da ülkemize zarar vermeye çalışan hain iş birlikçilerine karşı tek yumruk olacağız inşallah. 🇹🇷 pic.twitter.com/kfwU6t2Mba — Mustafa Açıkgöz (@kulmustafa77_ac) January 13, 2023

Konuşmanın sosyal medyayada yayılmasıyla çok sayıda tepki geldi. Bazı kullanıcılar milletvekilinin ‘nefret suçu’ işlediği öne sürüldü. Bazı kullanıcılar da Açıkgöz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Alman politikacı Rebecca Harms da Twitter paylaştığı mesajında, Kuzey Ren Vestfalya Polis teşkilatını da etiketleyerek “Suç duyurusunda bulunmak doğru olur. Umarım soruşturma açılır” dedi.