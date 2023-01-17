Almanya, AKP’li Açıkgöz’ün konuşmasına tepkili: Büyükelçi, Dışişleri’ne çağrıldı

Almanya, Türkiye’nin Berlin büyükelçisinin AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Neuss kentindeki konuşması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve tepki gösterildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

MHP’nin Almanya’daki yapılanması Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun Neuss kenti şubesinde 13 Ocak’ta konuşan Açıkgöz, PKK ve ‘FETÖ’ mensuplarını ‘yok edeceklerini’ söyledi.

Açıkgöz, konuşmasında şunları dedi: “Onlara Türkiye’de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya’da da tanımayacağız. Bunlara Türkiye’de yer vermeyeceğiz, orda bitirdik, Allah’ın izniyle dünyanın neresinde olura olsun saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz. Bakın arkadaşlar, bunların dini imanı yok. Bakın iki tane çok tehlikeli, bir tanesi PKK, kitapsız, Allahsız, din düşmanı, öbürü Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, Hristiyanlığa çevirmeye çalışan alçak terör örgütü. Arkadaşlar uyanık olun ya lütfen. Bunlara prim vermeyin. FETÖ denen hain, FETÖ denen alçak İslamiyet düşmanı, Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan Hristiyanlaştırmaya çalışan, alçak bir terör örgütüdür.”

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu konuşma nedeniyle Türkiye’nin Berlin büyükelçisine Türk temsilcilerin seçim kampanyalarının izne tabi olduğunu hatırlattı, kurallara uymayanların bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısını yaptı.

Gelişmeyi Twitter paylaşımıyla duyuran Alman Dışişleri, “Almanya’da, kışkırtma ve nefret söylemlerine yer yok” mesajını paylaştı.