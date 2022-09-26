Akşam Postası / 26 Eylül 2022

OECD raporu: Türkiye’de büyüme hız kesecek, enflasyon yüksek kalacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre enflasyondaki yüksek seyir 2023’te de devam edecek. G20’de Türkiye, Endonezya ve Britanya dışında büyüme beklenmiyor.

ORC anketi: AKP tekrar yüzde 30’un üstünde; CHP ve İYİ Parti düştü

ORC Araştırma’nın eylül anketine göre ‘emek ve özgürlük ittifakı’ seçimlerde kilit rol üstlenirken, CHP ve İYİ Parti’de düşüş eğilimi var: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 36,6, ‘millet ittifakı’ yüzde 44,2, ‘emek ve özgürlük ittifakı’ yüzde 7,4.

İtalya’da genel seçimler: İkinci Dünya Savaşı’ndan beri aşırı sağ ilk kez birinci

İtalya’da düzenlenen genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı.

Rusya’da okula silahlı saldırı: En az 13 ölü, 20 yaralı

Rusya’da okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Partilerin sığınmacı politikası: Kim ne vadediyor?

Türkiye seçim sürecine girerken iktidar ve muhalefet partileri arasındaki temel mücadele alanlarından birini de sığınmacılara yönelik politikalar oluşturuyor. Sığınmacıların kalıcı olduğunu savunanlar da ‘otobüslere bindirip sınıra bırakacaklarını’ söyleyenler de var. Diken, iktidarından muhalefetine partilerin sığınmacı politikalarını derledi.

Kılıçdaroğlu’ndan, IŞİD’in yakarak öldürdüğü Şahin’in ailesine ziyaret

2016’da silah arkadaşı Sefter Taş’la birlikte IŞİD’lilerce yakıldığı görüntüler ortaya çıkan er Fethi Şahin’in ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerlerin yakılmasından yargılanan IŞİD’linin serbest bırakılıp yeniden tutuklanmasını hatırlatarak, bu işten sorumlu olanların ortaya çıkarılacağını ve bundan sonra aileden helallik isteneceğini kaydetti.

Babacan, altılı masaya elinde aday listesiyle gidecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Benimle misiniz’ çıkışının ‘altılı masa’ya yönelik olmadığını söyledi.

Erkan Baş: İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, parti olarak muhalefetin ortak aday çıkarmasını doğru bulduklarını kaydetti: “İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir.”

Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Dolar/TL kuru 18,4491 seviyesine çıkarak haftaya yeni rekorla başladı.

Nebati, yatırım önerdiği borsaya bugün de değinmedi: ‘Erdoğan etkisi’ni anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘reklamı‘nı yapıp vatandaşı yönlendirdikten sonra çakılan borsa hakkında yine tek kelime etmedi. Yatırım tavsiyesinden sonra birçok yatırımcının zarar ettiğini unutan Nebati, konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomide etkisi’ olduğunu ve bu etkinin tüm dünyada hissedileceğini savundu.

Bitcoin için yıl sonu tahmini: Kötü senaryo 10 bin dolar

Kripto para piyasaları, makroekonomik dengelerden birinci dereceden etkilenmeye başladığı bir sürece girdi. Fed faiz kararı ve ABD enflasyon verisi kripto para yatırımcılarının öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL’de ‘adil değer’ tahminini 4,5 puan yükseltti

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) cari açığın son 15 ayın zirvesine çıkması sonrası dolar/TL için ‘adil değer tahminini’ 16,50’den 21 seviyesine yükseltti.

İkinci el otomobil pazarında daralma hızlandı

Krediye erişimde zorluklar ve fiyat artışları nedeniyle ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, temmuzdan sonra ağustosta da daraldı.

Bolu’da fabrikada gazdan zehirlenen dört işçiden üçü öldü

Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol ederken gaza maruz kalarak zehirlenen dört işçiden üçü hayatını kaybetti.

Caner Erkin: Dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün deneyimli futbolcusu Caner Erkin, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop’un kendisinin takımı bıraktığına dair açıklamasını sosyal medya hesabından yalanladı.

Polonya, Rusların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Irak’ta Kürt, Şii, Sünni ve Hristiyan partileri hükümeti kurmak için ittifakta buluştu

Irak’ta hükümeti kurmak için ‘Sadr Hareketi’ lideri Mukteda es-Sadr ile Türkmenlerin yer almadığı, Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyan partilerinden oluşan yeni bir ittifak oluşturuldu.

Anne ve üç yaşındaki kızı ormanda ölü bulundu

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda, 23 yaşındaki kadın ve üç yaşındaki kızı ölü bulundu.

Bağcılar’da annesini öldüren erkek tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da pazar günü annesini öldüren ve kaldıkları evi ateşe veren zanlı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İstanbul’da barajlardaki su seviyesi yüzde 50’nin altında

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,85 olarak ölçüldü.

İBB’nin burs başvuruları başladı: 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesi kapsamında 75 bin öğrenciye geri ödemesiz vereceği 4 bin 500 TL’lik burs için başvurular başladı.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü Mehmet Eroğlu’nun oldu

Can Yayınları’nın kurucusu yazar Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için 15 yıldır ailesi tarafından düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü bu yıl Mehmet Eroğlu’na verildi.