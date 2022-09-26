Caner Erkin: Dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün deneyimli futbolcusu Caner Erkin, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop’un kendisinin takımı bıraktığına dair açıklamasını sosyal medya hesabından yalanladı.

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Altıntop, UEFA Uluslar C Ligi maçında Faroe Adaları’na 2-1 yenildikten sonra şunları söylemişti: “Kuntz’tan (A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz) önce yaş ortalamamız 27,5-28’di. Kuntz’la kadro değişti. Burak Yılmaz’ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan’ın bırakması… Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi’yi, Salih Özcan’ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. ”

Milli takım formasını giyme onurunu yaşadığı her an en iyi performansını vermek için çaba gösterdiğini vurgulayan Caner Erkin ‘bırakmadığını’ şu sözlerle ifade etti ve Altıntop’a isim vermeden gönderme yaptı. “Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış.”