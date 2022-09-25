A Milli Takım, Faroe Adaları’na 2-1 yenildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları’na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

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İstanbul’da Lüksemburg’la 3-3 berabere kalan Faroe Adaları’na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında beş puan kaybetti.

Gruptaki ilk dört maçında gol yemeyen ay-yıldızlı ekip, son iki maçında beş gol yedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri Davidsen ve Edmundsson’dan geldi. Milli takımın tek golünü ise Serdar Gürler attı.

Türkiye bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken gruptaki ikinci galibiyetini alan Faroe Adaları puanını sekize yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye yine kazanamadı

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları’yla deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekip 15 Temmuz 1991’de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.