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Yaramazlara biraz batar!

Polonya, Rusların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı


Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Kısıtlama kararı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başladı.


Söz konusu karar, Schengen vizesi olanlar için de geçerli.

Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül’de kısmi seferberlik ilan etmişti. Bunun üzerine Rusya’dan çıkışlar artmış ve uçak biletleri tükenmişti.

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