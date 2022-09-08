Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya’ya girişleri kısıtlanacak

Schengen vizesine sahip Rusya vatandaşlarının 19 Eylül’den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya girişlerinin kısıtlanacağı bildirildi.

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Estonyalı yayın kuruluşu ERR’in haberine göre Estonya Başbakanı Kaja Kallas düzenlediği basın toplantısında “Letonya, Litvanya ve Polonya’yla birlikte, turizm amaçlı seyahat etmek isteyen Rus vatandaşların girişine önemli ölçüde kota koymak istiyoruz” dedi.

AA’nın haberine göre Kallas, kamyon şoförleri, diplomatlar ve insani nedenlerle seyahat edenler de dahil olmak üzere kısıtlama uygulanacağını söyledi.

Gerekçe güvenlik

Kısıtlamanın nedenlerinden birinin güvenlik önlemleri olduğunu savunan Kallas,19 Eylül’den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya girişlere kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da, Rusya vatandaşlarının Estonya’ya gelmemesini önererek “Burada hoş karşılanmıyorsunuz” dedi.