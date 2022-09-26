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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Snowden’a vatandaşlık verdi


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre Snowden’a Rusya vatandaşlığı verildi.


2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya’da yaşıyordu.

Snowden’ın sızdırdığı belgeler, NSA’nın ayrıca ABD’nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

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