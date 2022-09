Babacan, altılı masaya elinde aday listesiyle gidecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Benimle misiniz’ çıkışının ‘altılı masa’ya yönelik olmadığını söyledi.

Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylığında kendilerinin de masaya bir liste sunacaklarını kaydetti: “Günü gelince biz de altılı masaya aday listesi sunarız. Aday adaylarımızı, sıcak baktığımız isimleri altılı masada konuşacağız.”

Fotoğraf: AA

CHP lideri, partisinin İzmir’de düzenlediği kampın açılış konuşmasında kurmaylarına “Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı partisine bir mesaj olarak değerlendirilse de, ‘altılı masa’ya da mesaj içerdiği öne sürülmüş, uzmanlarca tartışılmıştı.

CHP lideri, 2 Ekim’de partisinin ev sahipliğinde düzenlenecek altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak. Kılıçdaroğlu ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ı ziyaret edecek.

‘Altılı masanın gündeminde yok’

Babacan’sa partisinin dördüncü mitingini dün Siirt’te topladı. ANKA’nın haberine göre burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, Kılıçdaroğlu’nun mesajının CHP’ye yönelik olduğu görüşünde: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti içine verdiği bir mesaj olarak okuduk son sözlerini. Her partinin adaylıkla alakalı bir iç değerlendirme süreci olabilir. Her partinin adaylıkla alakalı bir dış iletişimi de söz konusu olabilir. Her partinin kendi bileceği iş. Ama biliyorsunuz bu işlerde, bir, her partinin münferit gündemi vardır, bir de altılı masanın gündemi vardır. Altılı masanın gündeminde bu konu yok. Seçim takvimi yaklaşana kadar da olmayacak, karar almış durumdayız.”

Adaylık konusunda bir isim için ‘derinlemesine değerlendirme’ yapmadığını kaydeden Babacan, cumhurbaşkanı adaylığı için masaya liste götüreceğini belirtti:

“Biz, kendi partimiz içerisinde böyle bir süreç başlatmadık. Arkadaşlarımız ikili, üçlü, bir araya geldiklerinde birbirleriyle fikir paylaşabilirler. Herkesin fikir özgürlüğü var. Ama bugüne kadar benim olduğum ortamlarda ben böyle derinlemesine bir isim değerlendirmesine sıcak bakmadım.

Biz ne yapacağız diye sorarsanız; altılı masa gündemindeki öncelikli çalışmalarında ilerledikten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti teşkilatlarımızdan, parti yönetim kuruluna kadar geniş bir istişare süreci yürüteceğiz. Sonunda da altılı masaya herhalde elimizde kısa bir listeyle gideceğiz. Günü gelince biz de altılı masaya aday listesi sunarız. Aday adaylarımızı, sıcak baktığımız isimleri altılı masada konuşacağız.”