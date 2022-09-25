Kılıçdaroğlu liderler turuna başlıyor 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak.

Kılıçdaroğlu ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa ikinci tur toplantılarına 2 Ekim’de başlayacak.

İkinci tur toplantıların ilki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak.

Kılıçdaroğlu ise toplantı öncesi masadaki diğer partilerin liderlerini ziyaret edecek. İlk ziyaret 26 Eylül’de Babacan’a yapılacak.

Ziyarette Babacan ile toplantı gündemi istişare edilecek. Basına kapalı olacak ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu aynı hafta içinde diğer liderleri de ziyaret edecek.