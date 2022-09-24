CHP’li kurmay: Kılıçdaroğlu parti içindeki belli merkezlere ‘Net bir mesaj verin’ dedi

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde ‘altılı masa’nın 2 Ekim’deki ikinci tur toplantısı öncesi 26 Eylül’de liderler turuna başlayacak. CHP’lilere göre Kılıçdaroğlu, İzmir’de yaptığı çıkış ve partisinden gelen destekle turlara çıkacak.

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CHP lideri, partisinin İzmir’de düzenlediği kampın açılış konuşmasında kurmaylarına “Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin” demişti.

CHP’li kurmaylara göre Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısının her cümlesi bir adrese yönelikti. Diken’e bilgi veren CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun sık sık adları adaylık için geçen belediye başkanlarından, “Sesiniz çıkmıyor” diyerek yanında durmalarını istedi. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’le başlayan ve devam eden krizler içinse “Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum” diyerek açıktan ‘en sert eleştiriyi’ yapmış oldu.

Çağrıya gelen yanıtlarla partilerinin tek bir adayının olduğunun kamuoyuna ilan edildiğini belirten CHP’liye göre Kılıçdaroğlu buradan aldığı güç ve destekle liderler turuna çıkacak.

‘AKP farklı bir aday istiyor’

Kampa katılan CHP’nin etkin isimlerinden birine göreyse AKP, Kılıçdaroğlu yerine ‘farklı bir profil çıkarıp millet masasını yönetemeyen ek ittifak partileri içinde ağırlık oluşturamayacak’ bir aday istiyor.

CHP’li isme göre düşük profilli bir aday çıkarmak devleti tanımadığı için Türkiye’ye zaman kaybettirecek ve bu durum AKP’nin işine yarayacak. Böylece iki yıl içinde temel sorunları çözmede sorun yaşanacak, millet ittifakı zemin kaybedecek ve iki yıl içinde seçime gidilecek, AKP yeniden iktidara gelecek.

Partilerinin acil sorunları deneyim sahibi bir yapıyla ve adayla çözülmesi gerektiğine inandığının altını çizen CHP’li kurmay hem altılı masada tartışma hem de parti içinden alternatif aday yaratılmak istendiğini düşünüyor ve Kılıçdaroğlu’nun buna itiraz ettiğine işaret ediyor.

CHP’li isim Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını şu sözlerle yorumluyor: “Kemal Bey, ‘Yola çıktım, iradeyi altılı masaya bıraktım. Ya etrafınızla beraber benimlesiniz ya da değilsiniz’ dedi. Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri parti içi ve yanımızda gözükenlere dönük bir eleştiriydi. Kemal Bey bu ülkenin emeğini, alınterini ve bu ülkeyi hortumlayan kesime de bir duruş sergiledi. Bu konuda sorunları olanlara net olarak ‘Bize katılın’ mesajı verdi. Bir nevi parti içi ve parti dışı mesajdı. Kapalı kapılar ardında şikayetini dile getiren tuzu kuru bir kesime ‘Artık siz de elinizi taşın altına koyun. Saklanarak bu süreci bizim omuzlarımıza bırakmayın ve bize katılın’ dedi.

Parti içinde de belli merkezlere ‘Artık çevrenizi de netleştirin, çevrenizle beraber net bir mesaj verin’ dedi. Ana muhalefet partisi olarak CHP’nin, partisinin genel başkanını partisinin adayı olarak görmesi kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü temel meselelerde devleti tanıyan en deneyimli lider. 27 yılını devlete vermiş kişi. Ama ona rağmen iradeyi altılı masaya bırakacak kadar da dürüst, namuslu ve hakkaniyetli davranıyor.

Türkiye’nin temel meselelerinin çözüm önerilerini masaya koymadan aday açıklamak doğru değil. Aday, seçim kararı alındıktan sonra açıklanacak. Bugünden, beş ay sonraki durumu bilemezsiniz. Türkiye meselelerinin netleşip o emaneti kimin taşıyacağına karar verilmeli. Kazanmakla ilgili bir sorunumuz yok. O kadar büyük bir gücü kimin taşıyacağı önemli.”