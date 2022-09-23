‘Benimle misiniz’ diyen Kılıçdaroğlu’na destek yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarına “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz” diye seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Bu ilk yanıtın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dahil, belediye başkanları ve milletvekillerinden destek mesajları gelmeye başladı.

Fotoğraf: AA

Milletvekilleri ve yöneticileriyle İzmir’de kampa giren CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz” diye sordu.

Kılıçdaroğlu’nun bu sorusunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Her koşulda sayın genel başkanımızın yanındayım” paylaşımını yaptı.

Bu ilk desteğin ardından belediye başkanları, milletvekilleri ve partililerden Kılıçdaroğlu’na destek yağdı. Destek mesajı atanlardan birisi de adı İmamoğlu gibi ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım. @kilicdarogluk pic.twitter.com/HpGNlbPQgQ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2022