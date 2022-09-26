Rusya’da okula silahlı saldırı: En az dokuz ölü, 20 yaralı

Rusya’da okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemere göre dokuz kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

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Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre, Rusya’nın İzhevsk kentinde silahlı bir kişi okula saldırarak dokuz kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenler arasında okulun bir güvenlik görevlisi ve beş öğrenci bulunuyor.

20 kişiye de yaralayan saldırgan sonrasında kendini de öldürdü.

Rusya, son yıllarda birkaç okul saldırısına tanık oldu.

Mayıs 2021’de Kazan şehrinde silahlı bir kişi yedi çocuğu ve iki yetişkini öldürdü. Nisan 2022’de silahlı bir adam, intihar etmeden önce bir anaokulunda iki çocuğu ve bir öğretmeni öldürdü.