Bağcılar’da annesini öldüren erkek tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da pazar günü annesini öldüren ve kaldıkları evi ateşe veren zanlı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki üç katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S., annesi öldürdükten sonra evi ateşe verip kendisini içeri kilitledi.

Bildirim üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet’e götürülen A.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA’nın haberine göre A.S., ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cinayetle ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesine ilişkin savcılığa başvurmuş, nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı vermişit.

Görüntüleri paylaşan üç kişi ‘soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi’ suçundan gözaltına alınmıştı.