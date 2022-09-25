Bağcılar’daki cinayetin görüntülerine yayın yasağı: Videoya çekenler gözaltına alındı

İstanbul’da Bakırköy başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar’da bir erkeğin annesinin başını kesip camdan aşağı atmasına ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak’taki üç katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. annesi H.S.’nin (58) başını bıçakla keserek camdan sokağa atmıştı.

Yaşadığı evi de ateşe veren A.S., kısmen yanan dairede beklemiş, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürmüş, polis A.S.’yi evde yakalamıştı. H.S.’nin cesedi ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar’da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medyayla yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Bakırköy başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar’daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi.

İncelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ‘soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi’ suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak bir ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan bir kaydı olduğu tespit edilmiştir.”