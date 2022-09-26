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Yaramazlara biraz batar!

Nebati, yatırım önerdiği borsaya bugün de değinmedi: ‘Erdoğan etkisi’ni anlattı


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘reklamı‘nı yapıp vatandaşı yönlendirdikten sonra çakılan borsa hakkında yine tek kelime etmedi. Yatırım tavsiyesinden sonra birçok yatırımcının zarar ettiğini unutan Nebati, konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomide etkisi’ olduğunu ve bu etkinin tüm dünyada hissedileceğini savundu.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini belirtmiş, Nebati, borsa reklamını sürdürmüştü.


Ama Nebati’nin yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den bu yana yüzde 40 değer kaybetmişti. Borsanın değer kaybetmesiyle Nebati’nin sessizliğe bürünmesi bir oldu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa son bir aydır borsayı takip ettiğini belirterek, açıklamalarında ”Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek” demişti. Burada ciddi ‘vurgun’ların yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bu konuyu ‘not’ ettiğini ve hesabını soracağını da vurgulamıştı.

Nebati’nin sessizliği sorgulanırken bugün çıktığı 2’nci Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde de borsayı anmadı.

Buradaki konuşmasında Nebati, ekonomide ‘Erdoğan etkisi’nin olduğunu iddia etti ve bu etkinin ‘tüm dünyada’ görüldüğünü savundu.

Nebati, doların da öngörülebilir olduğunu iddia ederek, “Kur korumalı mevduat (KKM) 1,37 trilyon TL’ye ulaştı. KKM’nin maliyeti 75,6 milyar TL” dedi. Nebati’ye göre KKM’nin bütçe üzerinde etkisinin sınırlı olduğu ‘çok net.’

Nebati şunları da söyledi: “2022 içinde 12 dolara kadar ulaşan buğdayın kile fiyatı Tahıl Koridoru Anlaşması sonrasında yüzde 25’e varan bir düşüşle 8,4 dolara kadar gerilemiştir. Bu, kelimenin tam anlamıyla küresel gıda piyasalarında ‘Erdoğan etkisi’dir.

Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız.”

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