İstanbul’daki insan kaçakçısı: Müşterilere feragatname imzalatıyorum

BBC’de yayımlanan Panorama programından Jane Corbin, Türkiye’de yaşayan bir insan kaçakçısının kendisine ”Müşterilerime feragatname imzalatıyorum” dediğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıların kullandığı rotalardan biri. Çatışma veya yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk edenler, kara ya da deniz yoluyla Türkiye’ye geliyor ve buradan da çoğunlukla Avrupa’ya geçiyor. Göçmen kaçakçılığı özellikle son yıllarda bir sektöre dönüştü.

BBC Türkçe’de yayımlanan habere göre Corbin, insan kaçakçısıyla ‘işlerini’ yönettiği İstanbul’da buluştu.

‘Güvenlikli’ bir evde ‘Ortadoğulu, genç ve şık siyah giysili’ kaçakçıyla buluşmasını anlatan Corbin, insan kaçakçılığının yasa dışı olduğunu belirttiğinde “Bunun yasal olmadığını biliyorum ama ben insaniyet namına yapıyorum. Bu, yasalardan daha değerli. İnsanlara yardım ediyoruz, iyi davranıyoruz, kadınlara saygı gösteriyoruz. Kimseye saygısızlık yapmıyor ve incitmiyoruz” cevabını almış.

Yaptıkları işin çok karlı olduğunu belirten ve bunu bir iş insanı gibi yönettiğini söyleyen kaçakçı, Corbin’e “Tüm bir aile ya da birey olması fark etmiyor. Her bir kişi aynı fiyatı ödüyor. İngiltere’ye bir yolculuk toplam 17 bin doları buluyor” bilgisini verdi.

Yolculuğun tehlikeli olduğunu hatırlattığında kaçakçının kendisine “Kazalar olabilir. Biz insanları korkutmaya ve vazgeçirmeye çalışıyoruz” dediğini belirten Corbin’e kaçakçı, ‘müşterilerine’, risklerin kabul edildiği bir feragatname imzalattığını belirtmiş.

İstanbul’dan başlayan rotasını anlatan insan kaçakçıları, Britanya’ya geçişte de suç örgütlerinden ‘acente’ gibi yardım aldıkların ayrıntısını da verdi.